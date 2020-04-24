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Koronaya karşı cep telefonları sık sık dezenfekte edilmeli

Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.

Nurullah Dikmen, “Korona virüsü birkaç saat boyunca telefonların yüzeylerinde canlı kalabiliyor. Bu nedenle cep telefonlarının da birkaç saatte bir temizlenmesinde fayda var” dedi.



Medicana Samsun Hastanesi Nurullah Dikmen, korona virüsüne karşı cep telefonlarının da dezenfekte dilmesi gerektiğine yönelik bir açıklama yaptı. Korona virüste cep telefonlarının da risk oluşturabileceğine işaret eden Nurullah Dikmen telefonların gün içinde birkaç kez temizlenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Virüsün birkaç saat boyunca telefonların yüzeylerinde canlı kalabildiğini anlatan Dr. Dikmen, bu durumda yüz bölgesi, ağız ve buruna yakın bölgelere telefon yaklaştığında bulaşma ihtimalinin artabildiğini dile getirdi.


Öncelikle el hijyenine dikkat edilmesi ve cep telefonlarına da çok sık temas edildiği için temizliğin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Dikmen, “Güvenli olmayan, bilinmeyen yerlere dokunulduğunda uzun süre cep telefonlarını elde tutmamaya gayret etmekte yarar var. Ayrıca el hijyenine maksimum önem göstermeliyiz. El yıkamanın mümkün olmadığı yerlerde de dezenfektanlarla ellerin temizlenmesi gerekir. Yayılımın daha hızlı olabileceği bir dönemdeyiz. Bu nedenle cep telefonlarının da birkaç saatte bir temizlemeliyiz. Cep telefonlarına zarar vermeyecek şekilde yüzeylerinin temizlenmesi yarar sağlar. Bu noktada temizlik için el antisepsisi için önerilen solüsyonlarla, el antiseptikleri ya da alkol bazlı antiseptikler veya kolonya ile birkaç saat aralıklarla silmek yeterli olacaktır. Ancak daha da önemlisi el hijyenine dikkat etmektir" diye konuştu.


Bir cep telefonu üreticisi de destek sayfasından cep telefonlarının dezenfeksiyonları sırasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi notu paylaştı. Yazıda, "Yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya dezenfektan mendil kullanarak telefonunuzun dış yüzeylerini hafifçe silebilirsiniz. Ağartıcı madde kullanmayın. Açıklıkları neme maruz bırakmayın ve cihazınızı herhangi bir temizlik maddesine batırmayın" uyarısı yer aldı.

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