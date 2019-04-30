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KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Samsun’un Bafra ilçesinde “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” başladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” başladı.


Bafra Ticaret ve Sanayi Odası(TSO), Samsun KOSGEB Müdürlüğü ile yapılan mutabakat neticesinde “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” düzenlendi. Eğitimin açılışında kursiyerlerle bir araya gelen Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, "Girişimcilik ve istihdam ülkemizin ve bölgemizin en çok üzerinde çalışılması gereken konuların başında geliyor. Bölgemize yeni girişimcilerin kazandırılması ekonomimize katma değer sağladığı gibi yeni istihdam oluşturulması hususunda da büyük önem arz etmektedir" dedi.

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