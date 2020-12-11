Kovid-19 aşısı dağıtım sistemine 'grip aşısı' önerisi

Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, Türkiye'de uygulanmaya başlayacak korona virüsü (Kovid-19) aşısı dağıtımında zatürre aşısının dağıtım sisteminin değil de grip aşısının dağıtım sisteminin uygulanabileceğini söyledi.

Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği milyonlarca Kovid-19 aşısı Aralık ayında gelecek ve gerekli denetimlere tabi tutulacak. Denetimlerin ardından ilk etapta sağlık çalışanlarına ve yüksek risk gurubundaki kişilere uygulanacak aşının nasıl ve nereden temin edileceği ise henüz bilinmiyor. Onur Ferhat Karacan, Kovid-19 aşısının dağıtımının da grip aşında olduğu gibi e-nabız üzerinden vatandaşlara gelen mesaj üzerinden eczanelerden temin edilebileceğini, bunun da yoğunluk yaşanmasının önüne geçebileceğini belirterek, açıklamalarda bulundu.

“Kovid-19 aşısının dağıtımında grip aşısı sistemi uygulanabilir”

Grip aşısında uygulanan yöntem ile eczanelerde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçildiğini dile getiren Başkan Karacan, “Zatürre aşısının ardından grip aşısı dağıtımı aşaması oldu. Grip aşısı eczanelerden dağıtıldı. Doktorlar da aşıyı uyguladılar. Devlet burada yaş veya hastalık kriterine göre kişiye aşıyı alıp-almamasını tanımladı. Kişiler de ona göre geldiği için grip aşısında bir yoğunluk yaşamadık. Bu ayın ortasında Kovid-19 aşısı geliyor. İlk dozun yüksek risk grubundaki kişilere yapılacağı belirtiliyor. Bu da grip aşısı sisteminde olursa çok fazla yoğunluk yaşanmaz diye düşünüyorum. Bu aşının eczaneden mi aile sağlığı merkezinden mi ya da sağlık müdürlüklerinden mi verileceği henüz belli değil. Ama eczanelerden dağıtılırsa, grip aşısı gibi gereğini yaparız. İlk etapta 25 milyon aşı gelecek. Grip aşısında yoğunluk bulunmamasının sebebi; cep telefonda bulunan e-nabız sisteminden ‘Aşının doktora yazdırın ve eczaneden temin edin' diye parça parça gönderdikleri için insanlar da eczanelere parça parça geldiler ve yoğunluk yaşanmadı. Zatürre aşısında ise durum böyle olmadı. Aile hekimlerine çoklu doz gönderdiler. İnisiyatif aile hekimlerindeydi. Orada aşı vurulamayan eczaneler geldi ve zatürre aşısı da piyasada olmadığı için eczaneleri gezip, aşı aramaya başlamışlardı. Şu anda zatürre aşısında da sıkıntı yok. Grip aşısını da devlet sırayla gönderdiği için sıkıntı olmuyor. Kovid-19 aşısının da böyle bir sistemde gelebileceğini düşünüyorum” dedi.

“Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi kullanımı arttı”

Vatandaşların kulaktan duyma bilgiler ile ihtiyacı olup olmadığını bilmeden vitamin ve gıda takviyesi yaptığına dikkat çeken Karacan, ayrıca şunları söyledi:

“Vatandaşlar özellikle televizyonlarda gördüğü ve kulaktan duyduğu şeylere inanıyor. Bu süreçte gıda takviyesi ve vitaminlere yönelim oldu. Buna herkesin ihtiyacı var mı bilinmeden kullanılıyor. Belki sizin D vitamininiz fazla. Üstüne bir daha D vitamini alırsanız kemik ve böbreklerinize zarar verebilirsiniz. Bu süreçte bilimi sorgulamayı unutmaya başladık. Bazı marketler kampanyalar düzenliyor. Bazı yiyecek firmaları da paket servisi karşılığında C vitamini hediye ettiklerini söylüyorlar. Marketler ve büfelerde vitaminler var. Devletin bunlara da el atması gerekiyor. Bu tarz ürünlerin kontrollü olarak eczanede satılması gerekiyor.”