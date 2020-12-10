Kovid-19 danışma hattı 7 gün 24 saat hizmet verecek

Sayısı 92'ye çıkarılan çağrı karşılama ekibiyle, Kovid-19 Bilgi ve Danışma Hattı artık 7/24 hizmet verecek.

Yapılan düzenleme ve hattın çalışma sistemi hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç şunları söyledi: “Pandemiyle mücadele sürecinin en önemli noktalardan biri de halkı doğru bilgilendirme ve bu bilgilendirmenin devamında pozitif ya da temaslı vakalarımızın filyasyon, ilaç temini ve evde tedavi takip süreçlerinde yaşanabilecek sorunları olabildiğince hızlı tespit etmekten geçiyor. Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu amaçla pandeminin daha ilk günlerinde Mart ayında 0 (362) 311 25 21 / 22 / 24 nolu telefonlarımızdan hizmet veren Kovid-19 Bilgi ve Danışma Hattımızı açmıştık. Aramalarda kişilerin talepleri doğrultusunda bilgilendirme yapan ve gerekli durumlarda ilgili sağlık birimleriyle irtibata geçen hattımız şimdiye kadar 50 binin üzerinde vatandaşımızın çağrısına yanıt verdi. Vatandaşlarımız bu çağrılarda genel olarak, hastalık ve izolasyon süreci; test sonucunu nasıl öğrenebilecekleri ya da nasıl test yaptırabilecekleri; izolasyon sürecinde ortaya çıkan semptomlarda kendilerine nasıl yardımcı olunabileceği ve izolasyon dönemleri için istirahat raporlarını nasıl alabilecekleri konularında bilgi istediğini görüyoruz. Son dönemde artan vaka sayılarıyla birlikte başvuru sayılarında da ortaya çıkan artış nedeniyle, talebi karşılamak için hattımızın çalışma şeklini yeniden düzenledik.”

Personel sayısı ve hizmet saatlerinin artırıldığını söyleyen Müdür Oruç, “Düzenleme çerçevesinde Samsun Valiliğimiz ve kamu kurumlarımızdan gelen destekle daha önce 26'dan 62'ye çıkardığımız çağrı karşılama personeli sayımızı 92'ye çıkardık ve bugüne kadar 08.00–22.00 saatleri arasında hizmet veren hattımızın, kesintisiz olarak haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermesini sağladık. Böylece hem bilgilendirme anlamında hem de olası yaşanacak sorunlarda 24 saat hastalarımızın yanında olacağız. Onlardan bize ulaşan veriler ve bilgiler uygulamalarda ortaya çıkabilecek aksaklıkların tespiti ve giderilmesi adına büyük katkı sağlıyor. Hattımıza verilen destekten dolayı bu anlamda vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Halkımız bundan sonra da daha etkin bir şekilde hizmet verecek 7/24 Kovid-19 Bilgi ve Danışma Hattımıza ulaşarak, bilgi ve destek taleplerine bize iletebilirler” dedi.