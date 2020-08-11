"Kovid-19 Şikâyet ve İhbar Hattı" hizmette

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, il genelinde korona virüs hastalığıyla mücadelede maske-sosyal mesafe-el hijyeni kurallarına uyulmayan durumların, halk tarafından yerinde tespiti ve bildirimi için kurulan "Kovid-19 Şikâyet ve İhbar Hattı" hizmete girdi.

Hat ve yapılacak çalışma hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde korona virüsle mücadelede kurallara uyulmayan, kontrolsüz sosyal hayatın tercih edildiği durumlarla ilgili sosyal medya üzerinden zaman zaman bildirimler alıyorduk. Başvuruların sayıca artması üzerine bu durumların daha rahat tespiti ve takibi Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak Valiliğimiz koordinasyonunda Kovid-19 Şikâyet ve İhbar Hattının kurulmasına karar verdik. Kurulan hatla vatandaşlarımız ilimizdeki tüm iş yeri, kurum ve kuruluşlar ile halkımızın toplu olarak bir araya geldiği sosyal alanlarda, maske-sosyal mesafe-el hijyeni kurallarına uyulmayan bir durum tespit ettiklerinde, telefonla hattımıza bilgi vererek başvuru yapabilecek. Hafta içi her gün 08.00-22.00 saatleri arasında, 0 (362) 231 25 21 / 22 / 24 nolu telefonlardan hizmet verecek Kovid-19 Şikâyet ve İhbar Hattına gelecek çağrılarla iletilen bilgiler, Valiliğimiz organizasyonuyla ilgili denetim ve kontrol birimlerine iletilecek. Böylece etkin bir denetim ağıyla, eksikliklerin hızla giderilmesi ve gerekli uyarıların ilgili kurum ve kişilere yapılmasını sağlamış olacağız. Halkımızdan isteğimiz kurallara tam olarak uyum göstermeleri, çevrelerindeki yakın gördükleri insanları uyarmaları, doğrudan uyaramayacakları durumlarda da hattımızı arayarak bize bilgi vermeleri. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da sık sık vurguladı gibi korona virüsle mücadele bireysel değil toplumsal bir mücadele. Bu nedenle halkımızın, Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık İl Müdürlüğümüzün uyarılarını dikkate alarak bu mücadelede yanımızda yer almasını istiyoruz” dedi.