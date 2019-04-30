İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

‘Köyüm Köylüm'de sona doğru

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Köyüm Köylüm” projesini hayata geçirmek için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı.


Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, seçim süreci boyunca yoğun ilgi gören “Köyüm Köylüm” projesinin hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini dile getirdi. Adaylık sürecinde projenin ilk aşaması olan mobil süt sağım ünitesini Atakum'a getirdiklerini ve o tarihten bu yana projenin hayata geçirilebilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Başkan Deveci, “Henüz adaylık sürecindeyken herkesin dikkatini çeken Köyüm Köylüm projemizin ilk aşaması olan mobil süt sağım ünitesini Atakum'a getirerek köylülerimize tanıtımını gerçekleştirmiştik. Atakum Belediye Başkanı seçildiğim gün verilen Bahar Konseri'nde de belirttiğim gibi verdiğim her sözün arkasındayım. Geçtiğimiz hafta yine vaatlerimizden biri olan Atakum İstihdam Merkezi çalışmalarına başladı. Çok kısa bir süre içerisinde ‘Köyüm Köylüm' projemizin hayata geçirilmesi için gereken eksikleri tamamlayarak, projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.