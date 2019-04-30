‘Köyüm Köylüm'de sona doğru

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, seçim süreci boyunca yoğun ilgi gören “Köyüm Köylüm” projesinin hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini dile getirdi. Adaylık sürecinde projenin ilk aşaması olan mobil süt sağım ünitesini Atakum'a getirdiklerini ve o tarihten bu yana projenin hayata geçirilebilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Başkan Deveci, “Henüz adaylık sürecindeyken herkesin dikkatini çeken Köyüm Köylüm projemizin ilk aşaması olan mobil süt sağım ünitesini Atakum'a getirerek köylülerimize tanıtımını gerçekleştirmiştik. Atakum Belediye Başkanı seçildiğim gün verilen Bahar Konseri'nde de belirttiğim gibi verdiğim her sözün arkasındayım. Geçtiğimiz hafta yine vaatlerimizden biri olan Atakum İstihdam Merkezi çalışmalarına başladı. Çok kısa bir süre içerisinde ‘Köyüm Köylüm' projemizin hayata geçirilmesi için gereken eksikleri tamamlayarak, projemizi hayata geçireceğiz” dedi.