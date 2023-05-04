Köz: "3 Mayıs bir sivil toplum hareketinin ortaya konulmasıdır"

Havza Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Köz, "3 Mayıs o günkü düzene karşı bir başkaldırış değil, bir sivil toplum hareketinin ortaya konulmasıdır" dedi.

Havza Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir seminer düzenledi. Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Sinan Akgül, seminerde katılımcılara Türkçülük Günü ile ilgili bilgiler verdi. Havza Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Köz ise "3 Mayıs o günkü düzene karşı bir başkaldırış değil, bir sivil toplum hareketinin ortaya konulmasıdır. O dönemde o günün gençleri o günün gençleri tabutluklarda dahi asla pişman olmadan gereğini yerine getirmişlerdir. 3 Mayıs'tan önce de Türkçülük vardır. Ama 3 Mayıs'la birlikte hareket olmuş, büyük kitleleri davanın içerisine katmış, Anadolu'yu harekete geçirmiştir. Başbuğ Alparslan Türkeş '3 Mayıs Türk milliyetçilerinin bayraklaşan hareketidir' diyerek tarihe not düşmüştür" dedi.

Havza Ülkü Ocakları binasında gerçekleşen programa, MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, öğretmen, öğrenci ve davetliler katıldı.