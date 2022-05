KPSS ücretleri belediyeden

Çarşamba Belediyesi, belediyeden sosyal yardım alan, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na(KPSS) girecek adayların sınav başvuru ücretlerini karşılıyor.

Çarşamba Belediyesi hayata geçirdiği projeler ve yaptığı faaliyetlerle gençleri desteklemeye, eğitimlerine katkıda bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl da belediyeden sosyal yardım alan kişilerin KPSS sınav başvuru ücretlerini karşılayan Çarşamba Belediyesi, bu sene de KPSS başvuru ücretlerini karşılamaya devam ediyor. Belediyeden sosyal yardım alan vatandaşlar, Çarşamba Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi'ne, 6 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar başvurularını yapabilecekler.

Başvurular Çarşamba Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi üzerinden alınacak

Eğitime yönelik yapılan her katkıyı çok değerli bulduklarını ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Biz Çarşamba Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz her türlü projede gençlerimizin, hemşehrilerimizin hayatlarına dokunabilmeyi, geleceklerine katkı sunmayı hedefliyoruz. İlçemizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin yanındayız. Gençlerimize inanıyor, hayatlarının her alanında onları desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl da belediyemizden sosyal yardım alan hemşehrilerimizin KPSS başvuru ücretlerini karşılamıştık. Bu sene de başvuru ücretlerini karşılamaya devam edeceğiz. Başvuruları, 6 Haziran Pazartesi günü Belediyemiz Sosyal Hizmetler Birimi üzerinden mesai bitimine kadar almaya devam edeceğiz. Biz birlikte çok güçlü bir aileyiz. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dilerim. Rabbim haklarında hayırlısını nasip etsin” dedi.