Kronik hastalar ilaçlarını ihmal etmemeli

M. Atakan Canbulat, korona virüsü salgını nedeniyle kronik hastaların ilaçlarını ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

Korona virüsü salgını dünyada ve Türkiye'de can almaya devam ediyor. Vefat edenlerin büyük bir bölümünün özellikle kronik hastaların oluşturduğu da uzmanlar tarafından uyarılıyor. Büyük Anadolu Hastaneleri M.Atakan Canbulat, kronik rahatsızlıkları olan hastaların kendilerini iyi hissettikleri süreçte bile ilaçlarını bırakmamaları konusunda bilgiler vererek uyarılarda bulundu.

“İlaçlar düzenli alınmalı”

İlaçların düzenli bir şekilde alınması gerektiğini dile getiren Dahiliye Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, “Kronik hastalıklar ilaçlarını düzenli kullanmaları gerekmektedir. Bu yalnızca kronik hastalarda değil, örneğin yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi hastalıklara sahip olan kişilerinde uyması gereken bir husustur. Tansiyon yüksekliği olduğunda da beyin kanaması geçirme ihtimali bulunmaktadır. Aynı şekilde KOAH'lı ya da kronik bronşitli ve astımlı hastalarımız bazen kendini iyi hissettiklerinde ilaçlarını bırakabiliyorlar. Eğer kendi kafalarına göre bırakırsa KOAH'lıysa kalp yetmezliğine kadar ilerleyen problemlere yol açabilirler. Eğer ilacı bırakacaklarsa bunun doktor kontrolünde yapmaları gerekmektedir. Özellikle bu süreçte yayılan korona virüsü salgınında buna çok dikkat edilmesi gerekmektedir” dedi.