Kuaförlerin gelin randevuları yarı yarıya düştü

Ekonomik alanda yaşanan tablodan kadın kuaförleri de olumsuz etkilendi. Samsun Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, 2018 yılında kötü bir süreç geçirdiklerini, bu yıl da gelin randevularında yarı yarıya bir azalma olduğunu belirterek, açıklamalarda bulundu.

“45 kadın kuaförü kepenk kapattı”

2018 yılının kadın kuaförleri açısından olumsuz geçtiğini vurgulayan Savaş Kiraz, “2018 yılı kuaförler açısından iyi geçmedi. Sadece kuaförler değil, bütün sektörlerde aynı durum söz konusu. Ateş, bu sefer düştüğü yeri değil her yeri yaktı. Birçok arkadaşımız, dükkanı devretmek istiyor ya da kapatıyor. Dükkan açanlar da var ama sayısı bayağı az. Samsun'da ortalama 450 civarında bayan kuaförü var. 2018 yılında ise yaklaşık 45 kadın kuaförü kapatmak zorunda kaldı, 25 de yeni iş yeri açıldı. İnsanlar şu anda kuaförü lüks olarak görüyor. İnsanların birinci önceliği, temel yaşam giderleri oldu. Her geçen gün dükkan kapatmak isteyenlerin sayısı artıyor. Bu yıl da bize çok ışık vermiyor” dedi.

“Gelin randevuları yarı yarıya azaldı”

Bu zamanda alınan gelin randevularının yarı yarıya azaldığının altını çizen Kiraz, şunları söyledi:

“Artık eskisi kadar çok düğün de olmuyor. Bugün bir evlilik yapmak neredeyse 70 bin TL'yi buluyor. Yazın düğün yapacakların gelin randevuları şimdiden alınırdı. Düğün salonu nasıl önceden ayarlanıyorsa, kuaför de önceden ayarlanır. Çünkü o gün başka gelin olursa diye önceden randevu alınır. Bugün itibariyle müşteri potansiyeli fazla olan kuaförlerimiz bile randevuların az olduğunu söylüyorlar. Atıyorum geçen sene bu zamanlarda 100 kişiden alınan gelin randevusu şimdi ise 50'ye düştü. Yani gelin randevularında da yarı yarıya bir düşüş söz konusu.”