İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kubar esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun’un Bafra ilçesinde evinde 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirilen şahıs adliyeye sevk edildi.


Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda Sarıkaya Mahallesi'nde C.O'nun evinde yapılan aramada 3 kilo 850 gram kubar esrar ile 25 gram dişi Hint keneviri tohumu ele geçirilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.O., jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.