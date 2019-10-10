Kubar esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda Sarıkaya Mahallesi'nde C.O'nun evinde yapılan aramada 3 kilo 850 gram kubar esrar ile 25 gram dişi Hint keneviri tohumu ele geçirilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.O., jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.