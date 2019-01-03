Küçük çocukları dilendiren yabancılara operasyon

Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13'ü çocuk toplam 20 yabancı uyruklu dilenci gözaltına alındı.

Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İlkadım ilçesinin birçok noktasında yabancı uyruklu dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. 21 kişilik ekip, ilçede bulunan Belediye Evleri Kavşağı, hastaneler, cami önlerinde ve trafik lambalarında yaptıkları operasyonda 13'ü çocuk olmak üzere toplam 20 yabancı uyruklu dilenciyi gözaltına aldı.

Ekiplerce tespit edilen dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Tespit edilen dilencilere 153 lira idari para cezası uygulanırken üzerinde kimlikleri olmayan dilenciler ise kimlik tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Yabancı uyruklu dilencilerin bebeklerle dilenerek vatandaşların duygularını istismar etmeleri dikkat çekti.