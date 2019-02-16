Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Maarif Hareketi çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Vezirköprü'de Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (VEKAP ) kapsamında Cumhuriyet Anaokulu ve Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Bürosu tarafından ortaklaşa yapılan “Küçük İşçilerle Güvendeyiz Projesi”nin ilk sunumu yapıldı.

Cumhuriyet Anaokulunda yapılan etkinlikte, öğrencilere küçük yaşta iş güvenliği bilincini kazandırmak ve gelecekte iş kazalarının azaltılması amacıyla kişisel koruyucuları tanıtıldı. Ayrıca yangında doğru hareket tarzını öğrencilere kazandırmak amacıyla Okul Müdürü Fatma Özalıcı Sefacı tarafından yapılan planlama doğrultusunda İş Güvenliği Uzmanı Fatih Üstüner tarafından sunum yapıldı. Miniklerin heyecan dolu dikkatleri arasında yapılan etkinliği son derece anlamlı bulduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan projede katkısı olan herkese teşekkür etti. İlçede proje zenginliği yaşanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Demircan, projelerin eğitime dinamizm getirdiğini ifade etti.