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Küçük kız çocuğuna tacize gözaltı

Samsun’da küçük kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddia edilen bir zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da küçük kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddia edilen bir zanlı polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. (13) adlı kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddia edilen E.U. (37) isimli şüpheli, şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorgusu tamamlanan E.U., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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