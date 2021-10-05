Kudüs'teki insanlık dramı Canik'te sergilenecek

Kudüs'te yaşanan insanlık dramı, Canik'te açılan karikatür sergisiyle anlatılacak.

Yarım asırdan fazladır terör devleti İsrail'in dünyanın gözü önünde Kudüs ve Filistinlilere yönelik işlemiş olduğu insanlık suçlarını resmeden karikatürler, Kudüs Karikatür Sergisi adı altında 5 Ekim tarihi itibariyle Samsun'un Canik ilçesine bağlı okullarda sergilenmek üzere ziyarete açıldı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, serginin resmi açılışının 7 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da Canik Kız İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşeceğini bildirdi.

“Kudüs, bütün bir insanlığın kodlarını taşıyan kutsal bir belde”

Canik Belediyesi, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mirasımız Derneği tarafından düzenlenen sergide Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması'nda Kudüs'te yaşanan zulmü ve insanlık dramını anlatan ödül almış çizimler yer alıyor. Sergilenen çizimlerde aralarında gayrimüslim sanatçıların ödüllü karikatürlerinin de yer aldığına dikkat çeken Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Kudüs bütün bir insanlığın kodlarını taşıyan kutsal bir beldedir. Orada nice peygamberler neşet etmiş ve hak davaları adına hayatları pahasına mücadele vermişlerdir” diye konuştu.

“Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturmak hepimizin boynunun borcu”

Tüm vatandaşları 23 gün boyunca Canik'teki okullarda devam edecek Kudüs Karikatür Sergisi'ne davet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Filistin ve Kudüs düne kadar barış ve huzurun beldesiyken ecdadımızın o topraklardan çekilmesiyle bugün zulmün ve kaosun adresi olmuştur. Bugün Kudüs maalesef ki insanlığın, vicdanın, onurun, merhametin katledildiği yerdir artık. Kudüs'ü korumak ve özgürlüğüne kavuşturmak bizim ve her Müslümanın boynunun borcudur. Çünkü bu mukaddes belde bize ecdadımızın ve mübarek nebilerin mirasıdır. Bu bilinci gençlerimize, çocuklarımıza ve tüm Müslümanlara kazandırmakla görevliyiz. Bu mukaddes beldenin İslam dünyası ve insanlık adına ne kadar büyük önem arz ettiğini çocuklarımıza anlatmalı ve bu zulmün bir an önce son bulması için zalimlere karşı tek yürek olmalıyız” dedi.

Açılış 7 Ekim tarihinde

Kudüs'te yaşanan zulmü ve katliamı resmeden çizimlerden oluşan Kudüs Karikatür Sergisi, ilk olarak 5 Ekim'de Canik İMKB Anadolu Lisesi'nde ziyarete açıldı. 27 Ekim tarihine kadar Canik'teki 10 farklı okulda ziyarete açık olacak serginin resmi açılışı 7 Ekim tarihinde saat 10.00'da Canik Kız İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşecek.