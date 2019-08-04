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Kulağının arkasına kene tutundu

Samsun’da kulağının arkasını kene tutunan bir kişi hastaneye başvurdu.

Samsun'da kulağının arkasını kene tutunan bir kişi hastaneye başvurdu.


Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde ikamet eden Ümit İ., gezmek için Asarcık ilçesine gitti. Samsun'daki evine döndüğünde kulağının arkasındaki çeneyi fark eden Ümit İ., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Ölümlere yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına sebep olduğu için korku ve paniğe sebep olan kene, sağlık görevlileri tarafından Ümit İ.'nin kulağın arkasından çıkartıldı.

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