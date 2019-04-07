Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir

Dr. Yusuf Şentürk, kulak çınlaması durumunda mutlaka bir KBB uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi.

Kulağınızda yada kafanın içinde duyulan seslerin kulak çınlaması olarak tanımlandığını ifade eden Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi KBB Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, "Kulak çınlaması kişi de zaman zaman ya da sürekli olarak görülebilir. Sesin tınısı kalın veya çok ince olabilir, tek kulağı ya da her ikisini birden etkileyebilir, bu durum kişiden kişiye değişebilir. Çınlama sürekli olduğunda kişiyi rahatsız edip gündelik yaşamı olumsuz şekilde etkileyebilir" dedi.

Kulak çınlamasının nedenleri

Kulak çınlamasının objektif ve subjektif olmak üzere ikiye ayrıldığını dile getiren Şentürk, "Objektif çınlama; kulaktaki sesleri hasta ile birlikte başkalarının da duyduğu durumdur. Subjektif çınlama da ise sesleri sadece hasta duyar. Kulak çınlaması sebebi çoğunlukla basit ve iyi huylu nedenler olabildiği gibi daha ciddi sorunlar da olabilir. Sık karşılaşılan nedenleri ise; iç kulakta yer alan işitme sinir uçlarındaki hasar, kulak kiri, kulak zarındaki sorunlar, kulak enfeksiyonları, alerjik rinit, sinüzit, kulak bölgesine alınan travmalar, orta kulakta sıvı birikmesi, orta kulak kemikçiklerinin eklem yerlerinin sertleşmesi, orta kulakta yer alan kasların istemsiz kasılması, östaki tüpünün genişlemesi (hamilelik ya da kilo vermeye bağlı), orta kulak atardamar anomalileri, baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri, denge ve işitmeyi sağlayan sinirlerdeki tümör (akustik nörinom), boyun omurlarının kireçlenmesi, diyabet, troid hormon bozuklukları ve B 12 vitamin eksiklikleridir. Bunların dışında kulak çınlaması beyin tümörü habercisi de olabilmektedir. Bunun için kulak çınlaması sorunu yaşıyorsanız mutlaka gecikmeden bir KBB uzmanına başvurmalısınız. Bu durumda tedavi farklılıklar gösterebilir. Bu anlamda alanında uzmanlaşmış bir doktora başvurmak ve kulak çınlamasının gerçek nedenini bulmak hayati önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.