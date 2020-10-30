Kulak zarı tedavisinde ‘endoskopik timpanoplasti' yöntemi

Dr. İbrahim Ağrı, "İşitme azlığı, kulak akıntısı gibi birçok sağlık sorunun sık nedeni olarak karşımıza çıkan kulak zarı hazarlarında, kesisiz, rahat ve konforlu bir ameliyat imkanı sunan ‘endoskopik timpanoplasti' yöntemi aynı gün taburcu olma imkanı sağlıyor" dedi.

Kulak zarında oluşan tahribat, işitme azlığı, kulak akıntısı gibi birçok sağlık sorunu ortaya çıkarabiliyor ve kişinin günlük hayatını olumsuz etkileyebiliyor. Kişinin yaşam kalitesini ciddi olarak azaltan bu durum, kalıcı işitme kaybı oluşturmasının yanında kontrol edilmezse kulakta ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor.

Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Ağrı, bu önemli sağlık sorunu olan kulak zarı hasarı, tedavisi ve tedavi yöntemlerinden olan endoskopik timpanoplasti yöntemi hakkında merak edilen soruları cevapladı.

Endoskopik timpanoplasti

Opr. Dr. İbrahim Ağrı, "Kulak zarı, kulak kanalının içinde bulunan dış kulak yolu ile orta kulağı ayıran ince bir zardır. Kulak zarı hasarında işitme yetisi azalır ve bazen kulaktan dışarıya doğru akıntı olur. Bu da kişinin günlük hayatını olumsuz etkiler. Kulak zarı hasarlarında timpanoplasti dediğimiz kulak zarı ve işitmeyi sağlayan kemikçiklerin tedavisini yaptığımız ameliyat yöntemidir. Kulak zarı ameliyatları iki yaklaşımla yapılır. Birinci yaklaşım kulak arkasından kesi yapılarak yapılan kulak zarı ameliyatıdır. İkinci yaklaşım ise kulak arkasını kesmeden kulak kanalı içinden endoskoplarla girip, kulak zarını onardığımız ameliyat yöntemidir. İkinci yaklaşıma ‘endoskopik timpanoplasti' denilmektedir. Bu yöntemde herhangi bir kesiye gerek kalmamaktadır. Kesisiz olarak yaptığımız endoskopik timpanoplasti de, hastamızı aynı gün taburcu edebiliyoruz. Herhangi bir sargıya gerek kalmıyor ve ertesi gün işine dahi gidebiliyor. Ameliyat sonrası uçak yolculuğundan, irtifadan, kuvvetli öksürme ve hapşırmadan sakınılmasını öneriyoruz. Endoskopik timpanoplasti ile kesisiz olarak yaptığımız kulak zarı ameliyatı, kişiye çok daha konforlu ve rahat bir operasyon imkanı sunuyor. Hastanemizde endoskopik timpanoplasti yöntemini başarıyla uygulamaktayız. Kulak zarı ile ilgili problem yaşayanların mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmesini öneriyoruz" diye konuştu.