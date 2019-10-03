Kulakları kapatmak çözüm değil

Davut Tepe, kepçe kulak estetiği hakkında bilgi vererek, “Kulaklarınızı kapatmak çözüm değil” dedi.

Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Opr. Dr. Davut Tepe, “Kepçe Kulak estetiği ile kusursuz bir kulak yapısına sahip olabilirsiniz. Kepçe kulak estetiği hastaların sosyal iletişimini, kendine olan güvenini arttıran başarılı girişimlerdir” açıklamasında bulundu.

Opr. Dr. Davut Tepe, en sık görülen kulak şekli bozukluğunun kepçe kulak problemi olduğunu belirtti. Tepe, “Kulak ile kafa arasındaki açının normalden daha fazla olmasındandır. Bu, kulağın büyüklüğünün değil aradaki açının fazla olması anlamına gelir. Kişinin kulak gelişimi yaklaşık olarak 6 yaşında tamamlanmış olur. Özellikle kepçe kulak sorunu olan çocukların kulakları çok büyük gözükür. Oysa kepçe kulak sorunu kulak boyutları ile ilgili değildir, bu sorun kulağın duruşu ile alakalıdır. Bebeklik döneminde pek önemsenmeyen bu durum, çocuğun arkadaş edinip sosyalleşmeye başladığı 4 yaşından itibaren çocuğun kendisi tarafından bir sorun olarak algılanmakta ve okula kayıt olma sürecine kadar bu durum kaygı artarak devam etmektedir. Kulaklarda oluşan deformite durumu, özellikle sosyal çevrede, arkadaş çevresinde veya iş yaşamında kişinin özgüvenini etkilemekte, kişinin kulaklarının şeklinden çekinmesine ve sosyal olarak özgüvenin düşmesine neden olmaktadır. Ardından ise psikolojik olarak rahatsızlıklara kadar varabilen bir süreci başlatmasına neden olur. Bunun içindir ki kepçe kulak ameliyatları dediğimiz estetik operasyonlar hastaların sosyal iletişimini, kendine olan güvenini arttıran başarı girişimlerdir. Bu sorunu siz ya da çocuğunuz yaşıyorsa mutlaka uzman bir doktor desteği alabilirsiniz” diyerek sözlerine son verdi.