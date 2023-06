Kültür-sanat kursiyerlerinden nefes kesen gösteri

Samsun'un Çarşamba İlçe Belediyesi, “Çarşamba'da Kültür-Sanat Bir Başka Güzel” sloganıyla başlattığı kültür sanat kurslarındaki öğrenciler tarafından sunulan gösteriler büyük beğeni topladı.

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile açılan kültür sanat kurslarına katılan kursiyerler, aldıkları eğitimler sonucu hazırladıkları gösteri ile seyirciyle buluştu. Yoğun katılımın gerçekleştiği programda piyano resitalinden yöresel halk oyunlarına birçok gösteri sergilendi. 22-23 Haziran tarihlerinde 2 gün süren programda; ilk gün konser konsepti olurken, ikinci gün halk oyunları gösterileri sergilendi.

“Çarşamba, kültür ve sanatla daha güzel”

Programda bir konuşma yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Biz, sevginin kenti Çarşambamızda her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya; her türlü hizmet ve programla kıymetli hemşehrilerimizle buluşmaya özen gösteriyoruz. Kültür, sanat kurslarımızda yüzlerce öğrencimiz eğitim alıyor, ders görüyor. Çocuklarımız sanatla iç içe büyüyor, büyüklerimiz günlük hayatın stresini geldiği kurslarla atıyor. Halk oyunlarından tiyatro, gitar kursuna kadar her alanda kurslarımızda yüzlerce öğrencimiz eğitim aldı. Çok kıymetli bir program hazırladılar bizlere. Hem onların emeklerini gördük hem de 2 akşam boyunca bir sanat resitali yaşadık. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Her sene kurslarımızda, bir önceki dönemin üstüne çıkma gayretiyle çalışıyoruz” dedi.

Gerçekleşen programa; Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Halk Eğitim Müdürü Enver Şahin, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda, protokol üyeleri tarafından kursiyerlere teşekkür belgeleri verildi.