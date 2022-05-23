Kültür turlarının ilk durağı Ankara

Öğrencilere, sosyal, kültürel ve değerler eğitimi alanlarında çalışmalar düzenlemek, milli ve manevi duygularını arttırıcı projeler tertip etmek ve uygun sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde düzenlenen Kültür Turu'nun ilk öğrenci kafilesini Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yolcu etti. 90 lise son sınıf öğrencisinin katıldığı Kültür Turu'nun ilk kafilesi Başkent Ankara'da; Anıtkabir, Millet Kütüphanesi, Millet Camii, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokolle düzenlediğimiz Kültür Turu'nda öğrenci kardeşlerimiz ilk olarak Ankara'da Anıtkabir, Millet Kütüphanesi, Millet Camii ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti. Kültür Turlarımız her hafta sonu devam edecek ve tüm lise son sınıf öğrencileri katılabilecek. Düzenlediğimiz Kültür Turları ile öğrencilerimizin sınav öncesi motivasyonlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bafra Belediyesi olarak eğitim alanında da elimizi taşın altına koyarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.