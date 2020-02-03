Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Samsun'da projeleri inceledi

Samsun'da kültür ve turizm adına yapılmış işleri yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Samsun'a yeni açılacak müze çok etkileyici. Bitiğinde Türkiye'nin en iddialı müzelerinden biri olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Samsun'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Yardımcısı Demircan ilk olarak Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte 22 bin metrekarelik alana yapılan ancak müteahhidin işi bırakması nedeniyle yarım kalan yeni Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi inşaatını gezdi. Akabinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından İlkadım ilçesinde restorasyonu tamamlanan Taşhan ve Süleyman Paşa Camii-Medresesi'nde incelemelerde bulundu. Özel okul, özel hastane, otel gibi yatırımlar yapılabilecek Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait deniz manzaralı 30 bin metre karelik arsayı da inceleyen Demircan, projelere hayran kaldı. Demircan sonrasında Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Samsun'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapımı son aşamaya gelen ve 4 bin 577 metrekare bina alanına sahip 4 katlı Gazi İl Halk Kütüphanesinde de incelemeler yapan Demircan, Vali Kaymak ve Başkan Demir ile birlikte kütüphanenin en üst katına çıkarak Samsun manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Demircan, son olarak Başkan Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

"Şehrin kalbinde güzel işler var"

Hayata geçirilecek projelerin etkili ve heyecan verici olduğunu belirten Demircan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Samsun'da yaptığı işleri görmek ve özellikle de Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı işler yerinde incelemek üzere Samsun'a geldim. Özellikle incelediğimiz müze çok etkileyici. Bütün Karadeniz'in ilgisini çekecek. Ülkemizde en iddialı müzelerden birine sahip olacak. Böyle bir durumun gururunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Şehrin kalbinde güzel işler var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın güzel işleri var. Samsun'daki bedesten, hamam ve Saat Kulesi ile sanıyorum şehrin turizm algısına ciddi katkıda bulunacaktır. İyi çalışmalar var heyecan verici. Samsun'a çok yakışacak diye düşünüyorum. Samsun ile İstanbul arasında kozmopolitlik bir benzeme var. Saathane bölgesi çok heyecan verici. Vizyonu güzel. İşin bazen cesameti bazen de niteliği kemiyet mi keyfiyet mi her ikisi de önemli. Keyfiyeti benim çok hoşuma gitti" dedi.

“Bu inşaatın yarım kalması hepimizi, Samsunluları çok üzüyor”

Vali Kaymak ise, “Kültür Bakanlığının Samsun'daki yatırımları hakkında kendilerini bilgiler verdik. Kendisinin Ankara'da bu işlerin takipçisi olacağını söylemesi bize umut verdi. Müze inşaatımızı çok önemsiyoruz. Bu inşaatın yarım kalması hepimizi, Samsunluları çok üzüyor. Ümit ediyoruz, bu ziyaretten sonra müze ve diğer işlerimiz Samsun açısından büyük bir ivme kaydedecek. İnşallah bu güzelliklerin Samsun'a kazandırmanın mutluluğu yaşayacağız" diye konuştu.

“Saathane ile ilgili projemiz hayata yakın zamanda geçecek”

Samsun'un kültür ve turizm anlamında önemli bir anı yaşadığını söyleyen Başkan Mustafa Demir ise "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün projelerini yerinde inceledik. Saathane ile ilgili projemiz hayata yakın zamanda geçecek. Turizm ve Kültür anlamında Samsun hak ettiği yeri alma noktasında çok önemli süreçleri yaşıyor" şeklinde konuştu.

Esnaf ziyaretinde döner kesmeyi de ihmal etmeyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, daha sonra Samsun'dan Çorum'a hareket etti.