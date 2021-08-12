Kum zambakları sahili süsledi

Samsun'un Bafa ilçesinde koruma altında olan kum zambakları çiçek açtı. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen kum zambakları sahili beyaz rengiyle güzelleştirdi.

Dünyada koruma altında ve nesli tükenmekte olan kum zambakları, Samsun'un Bafra ilçesi Karaboğaz mevkisinde deniz kenarında bulunan kumsal alanda çiçek açtı. Kum zambakları 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı. Her yıl temmuz sonunda başlayıp ekim ayının ortalarına kadar Karaboğaz sahilini süsleyen ve endemik bir tür olan kum zambakları, geçen yıllara göre azalmış olsa da yine çiçeklendi. Hem kokusu hem görüntüsüyle sahili süsleyen kum zambakları, nesli tehlike altındaki hassas türler arasında gösteriliyor.