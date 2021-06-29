Kundakta bebeğiyle aşı oldu

Samsun'da bir anne kundakta bebeğiyle randevusuz aşı merkezinin önünden geçerken görevlilerin teklifini geri çevirmeyerek aşı oldu.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşılan anne ve bebeği için, "Bugün aşı ekiplerimizin minik bir misafiri vardı: Annesine sıkı sıkıya tutunmuş küçük bir melek. Bu minik meleğe varlığıyla bizi gülümsettiği için; annesine de 'Aşınızı olmadıysanız buyurun yapalım' teklifimizi geri çevirmediği için teşekkür ederiz" notu bırakıldı.