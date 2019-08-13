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Kunduz Festivali'nde sağlık hizmeti

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Kunduz Festivali’nde tam donanımlı ambulans ve sağlık görevlileriyle birlikte sporcular ile vatandaşlara sağlık hizmeti verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Kunduz Festivali'nde tam donanımlı ambulans ve sağlık görevlileriyle birlikte sporcular ile vatandaşlara sağlık hizmeti verildi.


Birçok sosyal sorumluluk projesinin altına imza atan Büyük Anadolu Hastaneleri Geleneksel Vezirköprü Kunduz Festivali'nde de güreşçilerin ve festivale katılan halkın yanında oldu. Güreşçilerin sakatlanma ve yaralanma ihtimallerine karşı tüm festival boyunca tam donanımlı ambulansı ve sağlık görevlileri ile hazır bekleyen Büyük Anadolu Hastaneleri sağlık ekibi, güreş müsabakasında ihtiyaç duyan tüm sporculara hizmet sağladı.


Büyük bir heyecana sahne olan festivalde Büyük Anadolu Hastaneleri adına konuşan Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Uzmanı Alper Sayar, Büyük Anadolu Hastaneleri olarak sadece iyi zamanlarında değil yaşadıkları tüm zorluklarda sporcuların yanında olacağını belirtti.

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