Kurallara uymayan kuyumcular takip altında

Samsun Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın aldığı ‘bayram ve hafta sonunda kuyumcuların kapalı olması' yönünde alınan karara uymayan kuyumcuları İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler takibe aldı.

İlçede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için belediye emir ve yasakları yönetmeliği ve mesleki odaların almış olduğu oda kararlarına uymayan iş yerlerini takibe alan İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan bayram nedeniyle Pazar günleri kapalı olmasına rağmen altın ve döviz satışı yapan kuyumculara göz açtırmıyor. Alo 153 hattına ve mesleki odalara gelen şikayetleri anında değerlendiren ekipler mağazalarda tezgah altında mal satan kuyumcuları denetliyor.

Sadece yaklaşan bayram öncesi değil zabıta ekiplerinin ilçe genelinde mesleki odalara bağlı olarak faaliyet gösteren iş yerlerinin hafta içi çalışma saatleri ve hafta sonu tatil günlerinde de denetimlerin devam edeceğinin altını çizen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Yıl içerisinde yapılan denetimlerde üst üste 3 defa aynı hatalardan dolayı cezai işlem gören iş yeri sahiplerinin, belediye encümen kararı ile ruhsatları iptal olabilir” dedi.