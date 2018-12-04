“Kurbağa Öyküleri” son kez sahneleniyor

Bir Brodway çocuk müzikali olan “Kurbağa Öyküleri”, derin bir dostlukla birbirine bağlı iki yakın arkadaşın öyküsünü anlatıyor. Şahan Gürkan'ın rejisiyle sahneye koyulan eser 13-19-20 Aralık tarihlerinde saat 13.00'te izleyicinin karşısına çıkacak.

Kurbağa Öyküleri müzikali; Amerikalı yazar ve illüstratör Arnord Lobel'in ünlü ‘Frog and Toad Stories' adlı resimli çocuk kitabından derlenen öyküleri anlatılıyor. Biri kara, biri su kurbağası iki arkadaşın, başlarından geçen eğlenceli maceraların anlatıldığı hikâyeler; yalnızlık, kıskançlık, iradesizlik, sabırsızlık gibi duyguları ele alırken, dostlukları sayesinde yaşadıkları sıkıntıların üstesinden nasıl geldiklerini anlatıyor.