İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Kurbağa Öyküleri” son kez sahneleniyor

Geçen sezon sahneye koyulan Brodway müzikali “Kurbağa Öyküleri” 13-19-20 Aralık tarihlerinde Samsun Devlet Opera ve Balesinde son kez sahnelenecek.


Bir Brodway çocuk müzikali olan “Kurbağa Öyküleri”, derin bir dostlukla birbirine bağlı iki yakın arkadaşın öyküsünü anlatıyor. Şahan Gürkan'ın rejisiyle sahneye koyulan eser 13-19-20 Aralık tarihlerinde saat 13.00'te izleyicinin karşısına çıkacak.


Kurbağa Öyküleri müzikali; Amerikalı yazar ve illüstratör Arnord Lobel'in ünlü ‘Frog and Toad Stories' adlı resimli çocuk kitabından derlenen öyküleri anlatılıyor. Biri kara, biri su kurbağası iki arkadaşın, başlarından geçen eğlenceli maceraların anlatıldığı hikâyeler; yalnızlık, kıskançlık, iradesizlik, sabırsızlık gibi duyguları ele alırken, dostlukları sayesinde yaşadıkları sıkıntıların üstesinden nasıl geldiklerini anlatıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.