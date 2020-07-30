‘Kurban kesimine çocukları tanık etmeyin'

Zeynep Gülçin Yıldırım, “Çocuğun Kurban Bayramı'nın önemini anlaması için kesimi izlemesi gerekmez. Ebeveynlerin işe, çocukların ise okula gitmediği bu süre, çocuklarımızla keyifli vakit geçirmek, hayat koşuşturmacasında yapamadığımız sohbetleri yaparak onları tanımak için iyi bir fırsattır” dedi.

Uzmanlar kurban kesimlerinde yapılan dikkatsizlikler sebebiyle bayram kutlamasının çocuklar için bir travma nedeni olmasının önüne geçmek için dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Kurban Bayramı'nın çocuklar üzerindeki etkisi hakkında açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Çocuk Psikiyatri Kliniğinden Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Kurban kesimi sırasında belirli noktalarda yapılan hatalar bayramın çocuklar için bir neşe ve mutluluk kaynağı olmasından çıkıp onları korkutan, pek çok psikolojik sorunun başlamasına neden olan bir zaman dilimi haline gelmesine neden olabilmektedir” diye konuştu.

Çocuğa yaşına uygun şekilde açıklama yapılmalı

Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Tüm diğer dini konularda olduğu gibi çocuklar 12-13 yaşından önce dini kavramların anlamlarını net olarak kavrayamamaktadır. Bu nedenle ‘Niçin kurban kesiyoruz' sorusuna çocuğun yaşına uygun olarak, yardımlaşmanın, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarının karşılanmasının önemi ön plana çıkarılarak bilgilendirme yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Kurban kesimine katılmasınlar

12-13 yaşından büyük çocukların zorlama olmadan, eğer kendileri de bu konuda istekliyse kurban kesimine katılabileceğini sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Ancak daha küçük yaştaki çocukların kesinlikle kurban kesimine katılmaması gerekir. Çünkü kurbanın dini kavramını anlamaktan uzak olan bir çocuğa (12-13 yaşından küçük tüm çocuklar) koyunların boyunlarının kesilmesini göstermek, sıklıkla travmatik bir yaşantı olarak yaşanır. Bir diğer risk faktörü de kurban kesimine tanık olan çocukların şiddeti normalize etmesidir. Çocuğun Kurban Bayramı'nı, kurban kesmenin önemini anlaması için kesimi izlemesi gerekmez. Ebeveynlerin ve çocukların işe ve okula gitmediği bu süre onlarla keyifli vakit geçirmek, hayat koşuşturmacasında yapamadığımız sohbetleri yapmak onları tanımak için iyi bir fırsattır” ifadelerini kullandı.