Kurbanlık satışları hızlandı

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala tüm yurtta olduğu gibi Samsun'un Havza ilçesinde de satışlar hızlandı.

Büyükbaş kurbanlıkların ortalama büyükbaş fiyatları 40 bin ila 100 bin lira, küçükbaş hayvanların ise 4 bin 500 bin ila 5 bin lira arasında satıldığı Havza'da besici Coşkun Genç, “Normal besiciliğin yanı sıra kurbanlık hayvan işi yapmaktayım. Şuan elimizde 3 ila 7 kişilik büyükbaş kurbanlıklar, 40 bin ila 100 bin lira arasında satılmakta" dedi.

Aynı zamanda Ziraat Odası Başkanı olan Coşkun Genç, kendi yem bitkilerini yetiştiren besicilerin kazanç sağladıklarını belirterek, "Besicilikte kendi yemini üreten üretici kazanç sağlar. Biz kurbanlıklarımızı çok önceden alarak beslemekteyiz. Bakımları düzenli yapılan kurbanlıklarımız daha ağırlarımızda en iyi şekilde bakılıyor. Bu yıl elimizdeki kurbanlıkların yüzde 90'ını sattım" diye konuştu.

Damızlık özelliği yüksek dişi hayvanları kurbanlık olarak satmadığına dikkat çeken Genç kendisi gibi besicileri uyararak, “Damızlık özelliği yüksek dişi hayvanları elimizde tutalım. Gelecekte bu işi yapmak istiyorsak bu şart. Bir inek seneye dana demek, gelir demek, hayvan nüfusunun artması demek. Bu bilinç ile hareket edelim" ifadelerini kullandı.