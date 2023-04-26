"Küresel aşılama ile 1,5 milyon çocuk ölümden kurtulabilir"

Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, küresel aşılama ile 1,5 milyon çocuğun ölümden kurtarılabileceğini söyledi.

Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, her yıl nisan ayının son haftasında kutlanan Aşı Haftası'na özel ‘aşı' hakkında bilgilendirmede bulundu. Aşının insanlık tarihini etkileyen çok önemli bir buluş olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, dünyada her yıl aşı ile önlenebilir hastalıklardan 2-3 milyon çocuğun öldüğüne, ancak küresel aşılama ile bunun 1,5 milyonunun önlenebileceğine dikkat çekti.

“Aile sağlığı merkezlerinde 13 hastalığa karşı ücretsiz aşılama yapılıyor”

Uzm. Dr. Çebi, “Aşılar çocuk felci, tetanoz, difteri gibi ölümcül hastalıklara karşı çocukları korumanın yanı sıra, hastalıkların çocuktan çocuğa yayılımını önleyerek büyük oranda azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını sağlar. Biz hekimlerin öncelikli görevi, hastalıkları tedavi etmek değil, hastalıkların önlenmesini sağlamaktır. Aşılar bu amaca hizmet ederken elimizdeki en önemli araçtır. Ülkemizde aile sağlığı merkezlerinde 13 hastalığa karşı ücretsiz aşılama yapılmaktadır. Her yıl bu sayede 14 bin 296 çocuğun ölümü engellenmektedir. Çocuklarımız ve ülkemizin sağlıklı geleceği için çocuklarımızı aşılatmalıyız” dedi.

Son yıllarda aşılamanın kanıtlanmış faydalarının iyi bilinmesine rağmen çocukluk çağındaki aşılanma oranlarında global bir düşüş yaşandığının altını çizen Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, Avrupa‘da 2017 verilerine göre kızamık vaka sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık 3 kat arttığını ve tanı alan vakaların yüzde 87‘sinin aşılanmayı reddettiğinin tespit edildiğini söyledi.

“Türkiye'de de genel aşılanma oranları düştü”

Avrupa‘da boğmaca, tetanoz ve difteri aşısı ile bağışıklama oranı yüzde 92‘ye, Amerika‘da ise yüzde 91‘e kadar düştüğünü vurgulayan Uzm. Dr. Çebi, “Türkiye‘de ise genel aşılanma oranlarında düşüş yaşandığı belirlenmiştir. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, konjuge pnömokok ve hepatit B aşıları ile bağışıklama oranları 2016 yılında yüzde 98 iken sonraki yılda yüzde 96‘ya gerilemiştir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, 2019 yılı için belirlediği 10 küresel sorun içerisinde aşı reddine de yer vermiştir. Bu bağlamda aşı karşıtlığını önlemek toplumsal bir sorumluluk olmalıdır” diye konuştu.