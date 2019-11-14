Küresel İklim Değişikliği ve Samsun

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tarafından Şehit Ömer HalisdemirÇok Amaçlı Salonunda verilen konferansa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürü Yücel Yüce, SAMÜ yönetici ve akademisyenleri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Konferans öncesinde bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünyanın en önemli sorunları haline geldiğini belirterek, "Hepimiz için en önemli konu insan sağlığıdır. Sağlığın dışında da her şey boştur. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insan sağlığından da önemli bir konu haline geldi. Çünkü toplumları topyekûn tehlikeye götüren fiili durum söz konusudur. Samsun, Karadeniz'in en özel coğrafyasıdır. Bu nedenle iklim değişikliğinin farkında değiliz ama çok etkileniyoruz. Bu sene Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde yaşanan sel olaylarında bir gecede metrekareye 205 kilogram yağış düştü. Ondan kısa bir zaman önce de bölge, metrekareye 140 kilogram yağış aldı. Bu tamamen iklim değişikliğinin meydana getirdiği bir olaydır. Afet sonrası ortaya çıkan maddi zarar, selden önce almamız gereken tedbirlere harcanacak yatırımdan çok daha fazla oldu. Dünyada iklim değişikliğine sebebiyet veren her şeyi geri kazanmak için kat kat fazlasını harcayacağız. Muhtemelen de çok zorlanacağız. Konu bu kadar önemli ve hassas" dedi.

Konuşmasında Samsun Üniversitesinin çalışmalarından övgüyle söz eden Başkan Demir, “Samsun Üniversitesi yeni kurulmasına rağmen sayın rektörümüzün yönetiminde çok güzel hizmetlere ve çalışmalara imza atıyor. Üniversitemize böyle bir program başlattığı için de çok teşekkür ediyorum. 2'nci yılında olmasına rağmen Samsun Üniversitesi, hocalarımızın gayretiyle çok önemli bir yere geldi. Gelecek yıllarda çok daha iyi yerlere geleceğini göreceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun Üniversitesi ile iş birliği içerisinde şehrimizi birlikte daha güzel yerlere getireceğiz" diye konuştu.

Ardından söz alan SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Bizim planımız Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde akademik etkinliklerimizi şehir merkezinde gerçekleştirmek. Bu durumun nedeni ise şu: Kampüsteki yapılan etkinlikler sadece kampüsteki öğrencilere hitap ediyor, fakat biz üniversite olarak içinde yaşadığımız şehre katkı sağlamak istiyoruz. Şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik değişikliğinde öncü olmak istiyoruz. Bunun içinde bu etkinlikleri şehirle beraber ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapmak suretiyle gelen konuşmacılardan hep birlikte istifade edelim ve şehrimizi, ülkemizi geliştirme noktasında daha emin adımlarla ilerleyelim” ifadelerini kullandı.

Yoğun çalışma programına rağmen vakit ayırıp konferans davetini kırmayan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na teşekkür eden Prof. Dr. Rektör Aydın konuşmasında, küresel iklim değişikliği çok az tedbirlerle pek çok belaları defedeceğimiz bir konu olduğuna dikkatleri çekti.

“Sıcaklığın artmasından dolayı şehir su kaybına uğrayacak ve gök gürültülü sağanak yağışlarda artış olacaktır”

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun konuşma başlıklarını Samsun'da sıcaklık, yağış, su, afetler ve öneriler oluşturdu. Doğal iklim değişikliğinin hep var olduğunu, ancak bu kadar hızlı olmadığını aktaran Prof. Dr. Kadıoğlu aynı zamanda küresel ısınma sonrasında hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklar ve tropikal hastalıklar konusunda uzmanlara ihtiyaç olacağını dile getirdi. Samsun'daki önemli ekonomik kaynaklardan biri olan balıkçılığın tehlike altında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu bunun yanı sıra Bafra ve Çarşamba Ovalarının su altında kalabileceği riskinden de bahsettiği konferansta, “Samsun'da iklim değişikliğinden dolayı şu anda yağışlarda önemli bir azalma ya da artış görülmüyor ama sıcaklığın artmasından dolayı şehir su kaybına uğrayacak ve gök gürültülü sağanak yağışlarda artış olacaktır. Samsun'un en büyük problemi bahar yağışlarının azalmış olmasıdır” dedi.

Kadıoğlu depremlerin artmadığını, iklim değişikliğine bağlı olarak meteorolojik afetlerin arttığını ifade ederken, küresel iklim değişikliği ile mücadele yolu olarak zararı azaltma ve uygulama yollarının arttırılması için, “1-Her ölçekte iklim değişikliğine uyum için tarımsal faaliyetler planlanmasına yönelik kapsamlı bir yol haritasına sahip olunmalı, 2-Tarım ve su havzaları korunarak amaç dışı kullanımı tümüyle engellenmeli, 3-Doğru yerde, doğru bitki türünün seçilmesi ve doğru zamanda ekilmesi teşvik edilmeli, 4-Su kıtlığının nedenleri sadece iklim değişikliğinde aranmamalı, 5-Buharlaşma ve su kayıpları mümkün olduğunca azaltılmalı” önerilerinde bulundu.

Konuşmasının ardından, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı tarafından Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na plaket takdim edildi. Konferans fotoğraf çekimi ile son buldu.