Kursiyerlerden dekoratif ev aksesuarları

Samsun'un Kavak ilçesinde açılan ‘Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Kursu' kadınların ilgisiyle devam ediyor.

Kavak Cezaevi Lojmanlarında açılan Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Kursu'nda eğitici Banu Göçük ve 18 kursiyer kadın, saç tokaları, bebek odası takımları, makrameden abajur ve avize gibi ürünlerle birlikte el sanatları yapıyor. Eğitici Banu Göçük, ürünlerin içerisinde, saç tokaları, bebek odası takımları, makrameden abajur ve avize, kadife ipten geri dönüşüm ev terliği, kanaviçe duvar süsleri gibi malzemelerin yapıldığı belirtti.