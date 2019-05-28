Kursiyerlerden yıl sonu sergisi

Samsun'un Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.

Konferans salonunda gerçekleştirilen yıl sonu sergi açılışında konuşmasını Alaçam Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Şaban Tongal, "Halk Eğitimi Merkezimiz, okul çağı içindeki öğrencilerimize ve okul çağının dışına çıkmış vatandaşlarımıza meslek edindirmek, var olan mesleğini geliştirmek, vatandaşlarımızın bilgi, beceri, gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmak, kişisel gelişimini gerçekleştirmeye katkı sağlamak, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine yardımcı olmak için, bir çok alanda kurslar açılmıştır ve açılmaya devam etmektedir. Toplamda 100 civarında kurs açtık ve yaklaşık 1500 kursiyere ulaştık buda ilçe nüfusa oranla 6 ya dek gelmektedir. Yeterli mi? Hayır, asla. Gelecek yıl daha fazla vatandaşımıza ulaşmak ve faydalı olmak istiyoruz. Kursiyerlerimizden bir isteğim var. Daha önce hiç halk eğitim kurslarına gelmemiş komşularınızdan en az gelecek yıl birer kişiyi halk eğitimi kurslarımıza getirmenizi istiyoruz" dedi.

İlçe Kaymakamı Fikret Zaman ise, "Her yaştan kursiyerimizin el emeği, göz nuru olarak bir emeğin karşılığında ortaya çıkardıkları nadide eserlere baktıkça öğrenmenin yaşının ve sınırının olmadığını da hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle öncelikle yıl sonu sergisinde el emeği, göz nuru eserlerini sergileyen birbirinden kıymetli kursiyer kardeşlerimi tebrik ediyor; elinize, emeğinize sağlık diyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet İlkokulu folklor ekibi Artvin yöresi oyunları ile izleyicilerden tam not aldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında kursiyerlerin el emekleri ve göz nurları ile bir yıl boyunca yaptıkları eserlerin sergisi İlçe Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar ve protokol üyeleri tarafından açıldı.

Açılışa İlçe Emniyet Müdür V. Erol Can Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.