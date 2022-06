Kursiyerlerden yıl sonu sergisi

Samsun'un Yakakent ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü.

Samsun'da, Yakakent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün yıl sonu sergisi törenle açıldı. Sergide yer alan eserler başta Kaymakam Abdüssamed Kılıç olmak üzere tüm davetliler tarafından beğeniyle karşılandı.

Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır gerçekleştiremedikleri sergilerini bu yıl açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Halk Eğitim Müdürü Kadir Çakır, "Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün sloganı, 'Her Zaman Her Yerde Herkes İçin Eğitimdir' bilindiği üzere. Halk Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de halkımızın her yönüyle ihtiyaç duyduğu eğitimleri kendilerine sunmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Kaymakam Kılıç'tan kutlama

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, halk eğitim faaliyetlerinin ülkenin her yerinde tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Daha çok insanımıza ulaşarak onlara dokunma gayretinde olan tüm kurumlarımızı kutluyorum. Hayat Boyu Öğrenme kurslarımızı çok önemsiyoruz. Tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerini kutluyorum" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen sergi açılışına ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, daire amirleri, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.