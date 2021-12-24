Kursiyerlerin belge heyecanı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen “Sürü Yönetim Elemanı” ve “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” kurslarında başarılı olan 43 kursiyere belgeleri verildi.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü katkıları ile düzenlenen “Sürü Yönetim Elemanı” ve “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” kursları sona erdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen belge töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, kurslar hakkında bilgi verdi. Güreş, "104 saatlik ‘Sürü Yönetim Elemanı Kursu'na katılan 37 kursiyerden 26 kursiyer ve 72 saatlik ‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu'na kayıt yaptıran 28 kursiyerden başarılı olan 17 kursiyer, sertifika almaya hak kazandı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz iş birliğinde kurslarımız devam edecek" dedi.

“Bafra, Karadeniz'in en şanslı bölgelerinden birisi”

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise “Çobanlık' diye tabir ettiğimiz ‘Peygamber mesleği' olan bir mesleğimiz. Bilimsel metotlarla nasıl yapabileceğinin eğitiminin verildiği bir kursu tamamlamış bulunuyorsunuz. Karadeniz'in en şanslı bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Deniz, dağ ve ova. Bu bölgede yetişmeyecek ürün yok. Kursların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından, kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, siyasi parti başkanları ve kursiyerler katıldı.