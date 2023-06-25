Samsun'un Ayvacık ilçesini mesken tutan yabani kurtlar, 350'den fazla koyunu telef etti. Koyunlarını, kurt sürüsünün saldırılarında kaybeden çaresiz yetiştiriciler, mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.

Samsun'un Ayvacık ilçesi Orhangazi Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde görülen yabani kurt saldırıları küçükbaş hayvan üreticilerine büyük kayıplar yaşatıyor. Birçok küçükbaş üreticisinin mağdur olduğu yabani kurt saldırılarında 350'den fazla koyun telef oldu.

Yabani kurtların saldırılarına bizzat şahit olduklarını da anlatan küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hilmi Doğan, “Yaklaşık bir buçuk yıldır, yabani hayvanlarla mücadele ediyoruz. Duyumlarımıza göre devlet tarafından Ayvacık ilçesinin yüksek kesimlerine bırakılan yabani kurtlarla karşı karşıyayız. Bu soruna çözüm arayışı içerisindeyiz. Mahallemizde yaklaşık 350 ile 370 küçükbaş hayvanımız telef oldu” dedi.

Büyük zarar içerisinde bulunduklarını ifade eden küçükbaş hayvan yetiştiricisi Doğan, “Yabani kurtların son saldırısında 30'dan fazla hayvanımız yine telef oldu. Benim gibi birçok arkadaşım da aynı durumu yaşayarak telef olan hayvanlara bire bir şahit oldu. Telef olan hayvanları toparlayarak tarla ve arazilerden uzaklaştırdık. Ayvacıklı küçükbaş hayvan yetiştiricileri olarak, bu soruna bir çözüm bulunmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu durum, ekonomik açıdan büyük zararlara yol açıyor. Birçok aile 40-50 bin lira gibi önemli kayıplar yaşadı. Zararlarımızın toplamı tahmini olarak 180-200 bin lira gibi büyük bir rakama ulaştı. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. Ancak öncesinde, bu kurtların bertaraf edilmesini ve sıkıntımızın çözülmesini istiyoruz. Mahallemiz, Ayvacık ilçe merkezinin içerisinde yer almaktadır. Ayvacık Devlet Hastanesi ile kurt saldırılarının gerçekleştiği bölge arasında sadece 300 metre mesafe bulunuyor. Sağ ve solunda ise öğrenci yurtları ve Anadolu lisesi gibi yerler bulunmaktadır. Hayvanlarımız defalarca kurt saldırısına maruz kaldı. Bu yabani hayvanların bertaraf edilmesi ve sorunumuzun çözülmesi için yardım talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kurtların saldırısında 5 koyununu kaybettiğini söyleyen küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hayati Avcı, “Benim de 5 tane koyunum kurtlar tarafından telef edildi ve aynı şekilde komşularım da benzer durumlarla karşılaşmakta. Kurtlar saldırganlık göstererek hayvanlarımıza zarar veriyor. Bu durumun bir an önce önlenmesini talep ediyoruz. Yetkililerden acil önlem alınmasını rica ediyoruz. Lütfen bu konuda gereken önlemleri alarak hayvanlarımızın güvenliğini sağlayın” diye konuştu.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Mustafa Gökçe ise, “Ben de evimin yakınında kurtlar koyunlarıma saldırdı. 3 tane kuzumu kaybettim. Bu durum, bizleri çok zora soktu. Eğer bu sorun çözülmezse besicilik yapma şansımız ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, yetkililerden acilen önlem alınmasını talep ediyoruz. Lütfen bu konuya hassasiyetle yaklaşarak sorunun giderilmesini sağlayın. Yaşadığımız mağduriyetin bir an önce sona ermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kurtların saldırıları sonucu mağduriyet yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricileri, koyunların başında gece-gündüz bekliyor.