Kurtuluş Yolu'nun konforu artırılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurmaylarının Havza'ya giderken kullandıkları tarihi 'Kurtuluş Yolu'nun konforunu artırıyor. 27 kilometrelik Ata Yolu'nun 5 kilometrelik kısmındaki beton yol çalışmasını tamamlayan belediye, 22 kilometrelik güzergahı ise asfaltlayacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'dan Havza ilçesine giderken geçtiği tarihi yolda çalışmalar sürüyor. İlkadım'dan başlayarak Kavak'a, oradan da Havza ilçesine uzanan güzergahı daha önce tespit ederek koruma altına alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yolun İlkadım-Çakallı mevkisi arasındaki bozulan kısımlarını yeniliyor.

5 kilometresi çift kat hasırlı çelik telli beton yolu yenileyerek hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, kalan kısımdaki çalışmalarını da sürdürüyor. Aşağı Avdan- Çandır Grup Yolu'nu kazıyarak eski imalatı kaldıran Yol Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, temel dolgu malzemeleriyle de zemini sağlamlaştırıyor. Genişliği 7 metreden 10 metreye çıkarılan yol, hazırlıkların ardından A tipi sathi kaplamayla kaplanacak.

Kurtuluş Yolu'ndaki altyapı yatırımlarının devam ettiği bilgisini veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, en kısa sürede yolun yapımını tamamlayacaklarını söyledi. Başkan Demir, “Ağır tonajlı araçlar, daha önce yapılan beton yolu kırarak büyük zarar vermişti. Dolayısıyla betonu kaldırıp, yeniden yaptık. Yolu genişleterek kazı dolgu çalışmalarıyla zemini sağlamlaştırdık. Ardından temeline çift kat hasırlı çelik teller yerleştirdik. 20 santim kalınlığında beton sererek dayanıklılığını artırdık. Çok sağlam oldu. 22 kilometre uzunluğundaki kısmı da asfaltlayacağız. Çalışmalar bitince çizgilerini çizerek yön levhalarını yerleştireceğiz. Kurtuluş Yolu, kalite, sağlamlığı ve konforuyla turizme uzun yıllar katkı sunacak” dedi.

Cankurtaran kulelerinde yaz bakımı

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi, deniz sezonunda vatandaşların can güvenliğini sağlayacak cankurtaranların görev yapacağı kulelerde onarım çalışması başlattı. Golf Tesisi ile İncesu sahili arasındaki cankurtaran kulelerini yeniden monte etti. 46 ahşap kulenin basamak, dolap, oturak ve çatı kısımlarını elden geçiren Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı Ahşap Atölyesi ekipleri, tamirat gereken 25 tanesini onardı.

Boğulma tehlikelerine karşı tetikte bekleyecek 100 cankurtaranın da eğitimleri ise sürüyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından verilecek eğitimlerin ve tatbikatların ardından cankurtaranlar görev yerlerine dağıtılacak.