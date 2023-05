Samsun'da 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Kurtuluşa İlkadım İzcilik Kampı” başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 15-20 Mayıs 2023 tarihler arasında “Kurtuluşa İlkadım İzcilik Kampı” düzenlendi. Canik Doğu Park'ta devam eden izcilik kampının açılışı 16 Mayıs Salı günü yapıldı. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin katıldığı açılış töreni yapılan bayrak töreni ve temenni konuşmaları ile gerçekleşti. Kampta yaklaşık 500 izci yer alacak.

Her bireyin izcilik eğitimi alması gerektiğini söyleyen Dereci, “İzcilikte olan disiplin ve eğitim her çocuğun her bireyin kesinlikle hayatını olumlu yönde etkiliyor. Bu nedenle izcilik faaliyetleri önemli. Samsun'daki kampımıza farklı illerden gelen tüm liderlerimize ve izcilerimize hoş geldin dileklerimi iletiyorum” dedi.

Açılış töreni sonunda Dereci, Kamp Müdürü Arif Sertkaya'dan kamp hakkında bilgi aldı.