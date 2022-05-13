Kuru fasulye tohumları 1080 rakımda toprakla buluştu

Samsun'da “Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde fasulye tohumları, 1080 rakımlı kırsal mahallede toprakla buluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla “Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” hayata geçirildi. Proje çerçevesinde 1080 rakımlı Sarpın Mahallesi'nde kuru fasulye dikim etkinliği yapıldı.

“Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde üst kuşakta yer alan 10 mahallede 189 çiftçiye bin 560 dekarlık alan için 5 bin 600 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı. Dağıtımı yapılan kuru fasulye tohumları ilçe merkezine 62 kilometre mesafede bulunan 1080 rakımlı Sarpın Mahallesi'nde festival havasında toprağa dikildi.

Etkinlikte konuşan Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Bafra Ovamız Türkiye'nin sayılı ovalarından. Yazlık-kışlık sebzemiz, çeltiğimiz var ama bu etkinlik şunu gösteriyor. İlgimiz ve farkındalığımız orta ve yüksek kuşağa kaymalı. Bafra sadece ovadan ibaret değil. Yüksek kesimlerde de insanlar yaşıyor. Burada hayvancılık ve tarımsal faaliyet yapılıyor. Eğer biz kırsaldan göçü engellemek istiyorsak insan yaşadığı yerde 1080 rakımda Sarpılı insana burada karnını doyurma, geçimini burada sağlama imkanı vermeliyiz. Bu projeyi o açıdan önemsiyorum. Ki insan burada doymalı, burada çalışmalı, burada büyümeli. İş imkanı açısından kendisini kente bağımlı hissetmemeli. Aslında biz kentliler olarak buralara bağımlıyız. Buranın ürünleri gerek meyvede gerek sebzede çok lezzetlidir, aromatiktir. Fasulye konusunda Sarpın'ın fasulyesi meşhur ama kısmi aromatik bitkiler burada çok güzel olabilir, yetişebilir. Çünkü burası bir yayla, yaylanın fasulyesi de güzel olur, diğer ürünleri de güzel olur. Bu etkinlikleri yukarı kuşak dediğimiz 700 - 1000 rakımlı yerlerde daha fazla yapmalıyız” dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in konuşmasını ardından kuru fasulye tohumlarının ekimi yapıldı. Kaymakam Ertürkmen, Bafra Belediye Başkan Vekili Murat Cevahir ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam arasında yapılan yumurta tokuşturmasında Kaymakam Ertürkmen galip geldi.

Tohumların toprakla buluşturulmasının ardından kuru fasulye pilav ikramı ve odun ateşinde hazırlanan semaverlerde çay ikramı yapıldı. Etkinliğe katılan mahalle kadınlarıyla da sohbet eden Kaymakam Cevdet Ertürkmen, misafirperverliklerinden dolayı onlara teşekkür etti.

Etkinliğe ayrıca İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Güreş, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, muhtarlar ve mahalle halkı katıldı.