Kurum amirlerinden hareketli yaşam mesajı

'Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü'nde Samsun'da bulunan kurum amirleri voleybol oynayarak hareketli yaşam mesajı verdi.

Samsun Valiliği Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu tarafından 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Sağlıklı Beslenme ve Hayat Kurulu Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' kamu kurum amirlerinin katıldığı açılış maçıyla başladı. Sağlık için hareketin önemine vurgu yapmak amacıyla Sağlık İl Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen turnuvanın açılış maçında Yeşilırmak ve Kızılırmak Takımları arasında yapılan voleybol müsabakasını Yeşilırmak Takımı 3-0 kazandı. Açılış maçı öncesi sağlıklı yaşam doğru beslenme ve hareketli yaşamın önemine vurgu yapan kurum amirleri, tüm Samsunlulara spor ve hareketli yaşam çağrısı yaptı.

30'dan fazla takımın yer aldığı turnuvanın açılış maçına Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, SGK Müdürü Ünal Kaya, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile kurum yetkilileri katıldı.

Turnuva haziran ayı sonuna kadar devam edecek.