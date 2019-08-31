İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurye ve müşteri arbede kamerada

Samsun’da bir yemek şirketi kuryesi ile siparişi verenler arasındaki arbede kameraya yansıdı.

Samsun'da bir yemek şirketi kuryesi ile siparişi verenler arasındaki arbede kameraya yansıdı.


Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir aile, fast food iş yerinden yemek siparişi verdi. Yemeği getiren kurye ile müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce arbede yaşandı.


Olay anının bir kısmı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde kuryenin kadını darp ettiği, araya vatandaşların girdiği ve kadının yakınlarının da kuryeye saldırdığı görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.