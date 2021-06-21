Kuş Cenneti'nde çevre dostu gezinti

Türkiye'nin en değerli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni tanıtmaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi, sıfır emisyonlu elektrikli araçları ziyaretçilerin kullanımına sundu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ziyaretçilerini bekliyor. Birçok zenginliği bünyesinde bulunduran, Türkiye'de görülen 420 kuş türünden, 340'ının yer aldığı deltada akülü araç ve bisikletle gezinti imkanı sunuluyor. Araç trafiğine kapalı olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, çevre projeleriyle doğal yaşamın sürdürülmesini sağlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak yürüttüğü proje kapsamında ziyaretçileri için akülü araçlar satın alan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde örnek bir hizmete imza attı. Yaban hayatına saygılı, gürültü ve hava kirliliğinden uzak, sıfır atığa önem verilen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ziyaretçiler, korunan alan içerisindeki yürüyüş yollarında spor yaparak, bisiklet veya elektrikli araçlarla dolaşabiliyor.

Sıfır emisyonlu 18 kişilik 5 akülü aracı ziyaretçilerin hizmetine veren Büyükşehir Belediyesi, mevcut bisikletleri de yenileyerek sayılarını artırdı. UNESCO adaylığı açısından projenin önemli katkı sağlayacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projenin hayata geçmesinde katkı veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'a teşekkür etti.

Kızılırmak Kuş Cenneti'nin Samsun'un tanıtımı ve turizminde önemli misyona sahip olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Demir, “Emisyonu yüksek ve gürültülü motorlu araçların deltaya girmesini yasaklamıştık. Çünkü doğal, biyolojik ve ekolojik yaşamın hakim olduğu deltamızda yaban hayatı sürdüren hayvanlar olumsuz etkileniyor, hatta zarar görüyordu. Bunun önüne geçtik. Ziyaret etmek isteyen insanlarımıza gezinti yapabilmeleri için bisikletler veriyoruz. İstedikleri gibi gezip dolaşabiliyor, yaban hayvanlarını görüp fotoğraf çekebiliyor, heyecanlı anlar yaşayabiliyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ortak yürüttüğümüz projeyle 5 adet akülü araç aldık. 18 kişi taşıyabilen araçlarımızda rehberler eşliğinde gezi turları düzenliyoruz. Doğal alan dışında ziyaretçi merkezlerimiz, eşsiz güzellikleri görmek isteyenleri bekliyor. Belediye yönetimi olarak ülkemize örnek teşkil edecek kalitede şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.