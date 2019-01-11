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‘Kuş Cenneti'nde ördek katliamına 22 bin 595 lira ceza

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde meydana gelen kaçak avcılık olayı faillerine 22 bin 595 TL ceza kesildi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde meydana gelen kaçak avcılık olayı faillerine 22 bin 595 TL ceza kesildi.


Samsun Valiliğinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “06 Aralık 2018 tarihinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde meydana gelen ve 30 Aralık 2018 tarihinde yerel ve ulusal basında yazılı ve görsel olarak yer alan kaçak ördek avcılığına ilişkin ‘Kuş Cenneti'nde ördek katliamı' başlıklı haberlerin yayınlanmasına müteakip, Samsun İl Jandarma Komutanlığınca olay faillerinin yakalanması maksadıyla yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar neticesinde olayın Cernek gölü/Karaboğaz mevkisi, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda meydana geldiği tespit edilmiştir. Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar ve elde edilen bulgular sonucunda olay failleri M.A. ve H.T. isimli şahıslar hakkında ‘4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince toplam 22 bin 595 TL cezai müeyyide uygulanmıştır” denildi.

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