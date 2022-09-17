Kuşburnu toplarken arı sokunca öldü

Samsun'da ormanlık alanda kuşburnu toplarken arının soktuğu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesinin Gündüzlü Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Hüseyin Çoban (58) ormanlık alanda kuşburnu toplarken farkında olmadan yabani arı yuvasına bastı. Çok sayıda arının ayağını soktuğu Hüseyin Çoban arı sokmasına karşı alerjisinin olduğunu belirterek çevreden yadım istedi. Yakınının yanına koştuğu Hüseyin Çoban, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çoban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.