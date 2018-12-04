KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı

Toplantısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senato Toplantı Salonu Vali Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, kurul olarak yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, “Önümüzdeki hafta Salı günü 11 Aralık tarihinde saat 10'00'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının Konferans Salonunda Sanayi İşbirliği Projeleri adı altında bir sunum yapılacak. Bakanlığımızdan bir daire başkanı bu konuda bilgilendirmede bulunacak. Buradaki toplantıya kamu ihale kanununa tabi olan bütün kurumları davet edeceğiz” dedi.

“Un var, yağ var, şeker var ama önemli olan buradan helva çıkarmak”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç yaptığı konuşmasında, “Üniversiteye ait imkanları bütün kurumlar için kullanılabilecek imkanlar olarak görüyorum. Bu işbirliğimizin amacı da zaten ülkemize daha iyi hizmet edebilmenin bir yolunu bulabilmektir. Kamu-üniversite-sanayi işbirliği önemli ve bunun önemine hepimiz inanıyoruz. Onun gereklerini yerine getirebilmek için de yapılması gerekenler var. Yapılması gerekenleri de birlikte gerçekleştireceğiz. Un var, yağ var, şeker var, ama önemli olan buradan helva çıkarmak. Bizde başarılı akademisyenler var. Sanayicilerimizin ihtiyaçları var. Devletimiz de bunun farkında ve buna dair kanunla düzenlemeler yapıyor, kurullar oluşturuyor. İçerisinde yer alan biz insanlar bunun farkına varıp gereğini yerine getirmediğimiz sürece hakikaten bu sürecin netice verir noktaya ulaşması mümkün değil. Buradan sonuç çıkarmak için hepimizin görevinin gereğini yerine getirmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, üniversite ile kentin ve sanayinin işbirliği yapmasının çok anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayan Vali Osman Kaymak ise, “Bu anlamda kurullar ve komisyonlar oluşturulmuş. Samsun'da da bu konuda güzel çalışmalar var ama şüphesiz daha iyisini yapmak için kararlıyız. Bütün arkadaşların aynı anlayışta olduklarını düşünüyorum. Herkes daha yürekten inanarak kendi kurumuyla ilgili olarak üniversiteyle ve üniversite de kendi çalışmalarıyla ilgili olarak hangi kurumla işbirliği gerektiğini tespit edip, o alanlarda yoğunlaşırsa gerçekten bir sinerji oluşacaktır. Bu sinerjiyle ortak sonuçlar ortaya çıkacak, bundan da şüphesiz hem üniversitemiz, hem kentimiz, hem de ülkemiz ciddi manada yararlanmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Bu tür toplantıları standart bir şekilde konuşulup, bitirilen toplantı olmaktan çıkartıp işlevsel kılmanın kurul üyelerine bağlı olduğunu ifade eden Vali Kaymak, “Bu görevlerde olduğumuz müddetçe sorumluluklarımız çok fazla. Hepimizin görevleri bizlere emanet. Görevde kaldığımız sürece ne kattığımız konusunda kendimizi sorguya çekmemiz gerekiyor. Görevli olanların dışında buraya çağrılan sanayici arkadaşlarımız da bu kurulları işlevsel kılmak adına katkı sağlamalılar. Ben bu işbirliğini önemsediğimi belirtmek istiyorum. Bunun güzel sonuçlarını da bundan sonraki toplantılarda görmek istiyoruz” diye konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Türkiye'nin saygın üniversiteleri arasında olduğunu ve yeni kurulan Samsun Üniversitesiyle birlikte Samsun'u ‘üniversite ve eğitim kenti' yapmak istediklerini kaydeden Vali Osman Kaymak konuşmasını şöyle tamamladı:

“Üniversitelerimizin gelişmesi ve güçlenmesi kentle bütünleşmesine bağlıdır. Üniversite kendi çapında gayret ediyor ama kentten destek alamıyor veya kent üniversiteye koşuyor ama istediği ilgiyi göremiyorsa bunlar başarının önündeki en büyük engellerdir. Bunlar olmadan birbirimizi kucaklayalım, birbirimize anlayışla yaklaşalım, gerçek manada sonuç odaklı olarak çalışmalarımızı yürütelim.”

Konuşmaların ardından TKDK İl Koordinatörü Bülent Turan, sanayi sektörü ile ilgili desteklemeler hakkında, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Temsilcisi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı da 2018 yılı Temmuz-Aralık dönemi Samsun ili KÜSİ çalışmaları hakkında birer sunum gerçekleştirdi.