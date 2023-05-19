Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamalarına Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandoların yaptıkları tüfekli gösteri damga vurdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı yaptığı konuşma ile vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Vali Dağlı, “Ne şanslıyız ki Milli Mücadele'nin ruhu bu güzel şehirde vücut buldu. 104 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı inanç ve kararlılıkla bağımsızlığımızı koruyacağız. Bir asrı deviren koca çınarımız hep 19 yaşındaki gibi genç ve zinde kalacak. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Kutlamalara komandoların tüfekli gösterisi damga vurdu

Programa Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar yaptıkları gösterilerle damga vurdu. Kamuflaj boyaları ile uygun adımda alana giren komandolar sundukları tüfekli gösteri ile takdir kazandı. Vatandaşlar gösterileri gururla izledi ve bitiminde “En Büyük Asker Bizim Asker” sloganları ile Mehmetçiğe sevgisini gösterdi.

Etkinlikte ayrıca Selanik'ten getirilen vatan toprağı Vali Dağlı'ya takdim edildi. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Programda tekvando, karate, güreş ve jimnastik sporcularının gösterileri hayranlık uyandırdı. Atakum Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekibi tarafından yapılan Samsun Yöresi Halk Oyunları Gösterisi de izleyenlerden beğeni aldı. Şiir ve müzik dinletileri ile de duygu dolu anlar yaşandı.

Meydandaki ana programa ayrıca Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve Mehmet Karaman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçe kaymakamları, birim ve şube müdürleri ile vatandaşlar katıldı.