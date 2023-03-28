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Kütüphane Haftası depremzede çocuklarla kutlandı

Samsun’da 27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası depremzede çocuklarla kutlandı.

Samsun'da 27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası depremzede çocuklarla kutlandı.


'Kütüphane Haftası'nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) de yaşadıkları travmayı hafifletmek amacıyla depremzede çocukları Merkez Kütüphanede konuk etti. Bu yıl ‘Kütüphane İyileştirir' ana temasıyla kutlanan 59. Kütüphaneler Haftası kapsamında depremzede çocukları ağırlayan merkez kütüphane yönetiminin düzenlediği çeşitli psiko-sosyal etkinliklerle depremden ötürü büyük travma yaşayan depremzede çocuklar moral buldu. Kütüphanenin başkanlık fuayesinde ikramlarla başlayan etkinlik; çocuk bölümünde ise hikâye okuma, oyun oynama, grup çalışması ve hediye takdiminin ardından seminer salonunda çizgi film gösterimiyle devam etti.


Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenip onlarla kitapları inceleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, deprem korkusunun oluşturduğu stresle mücadelede zorlanan çocuklar için hazırlanan bu programın çok değerli ve anlamlı olduğunu vurguladı.

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