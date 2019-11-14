KYK yurdunda kalan öğrencilerden örnek davranış

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) öğrencileri Geyikkoşan sahilinde geri dönüşüme kazandırılacak atıkları topladı.

Alaçam ve Bafra Kredi Yurtlar Kurumunda kalan gönüllü öğrenciler sahilde çevreye duyarlılıklarını ve sıfır atık projesine verdikleri önemi göstermek amaçlı yapılan etkinlikte buluşarak sahil temizliği yaptı. KYK Alaçam Yurt Müdürü Selim Erdoğan, Bafra Yurt Müdürü Osman Selçuk Sefa ve kurum personellerinin de katıldığı etkinlikte kumsalda geri dönüşüme kazandırılacak çöpler toplandı.

Selim Erdoğan yaptığı açıklamada, "Gençler temiz bir çevre temiz bir hayat adına etkinliğimize katıldılar. Hepsi harikaydı. Hepsine teşekkür ederim" dedi.