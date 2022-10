KYK'nın en büyük öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 248 milyon TL bütçe ile Samsun'da yapılan, ‘aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük yurt' olma özelliğini taşıyan 5 bin 224 öğrenci kapasiteli KYK yurdunun bir kısmı yakında hizmete girecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu, 12 blok halinde toplam 113 bin 186 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsüne inşa edilen yurtta; 8 adet yurt bloku, 2 adet sosyal tesis bloku, 2 adet çok amaçlı salon, 246 araçlık otopark ve 2 adet de açık spor sahası yer alacak. ‘Aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük yurt' olma özelliğini taşıyan KYK yurdunun iki bloku yakında kapılarını öğrencilere açacak.

İlk etapta 2 bin 200 öğrenci

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile birlikte yurt inşaatında incelemelerde bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "İlk etapta 2 bin 200 öğrenci kalmak üzere binalarımızı teslim almayı planlıyoruz. Çok yakın bir zamanda 2 blokumuzu devreye sokacağız ve öğrencilerimiz burada kalmaya başlayacak" dedi.

Devasa yurt

Samsun'da devası bir yurdun inşa edildiğini ifade eden Vali Dağlı, "5 bin 224 kişiyi kapsayan bir yurt yapıyoruz. Şu anda inşaat çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İlk etapta 2 bin 200 kalmak üzere binalarımızı teslim almayı planlıyoruz. 2 blokumuzda iç işleri hemen hemen tamamlandı. Dışarıdaki elektrik ve yollar ile ilgili konuları şu an takip ediyoruz. Çok yakın bir zamanda 2 blokumuzu da devreye sokacağız ve öğrencilerimiz burada kalmaya başlayacak. Genel itibari ile çalışmalarımız seyrinde devam ediyor. Müteahhit de talebimiz üzerine çalışmaları hızlandırmış durumda. Burası devasa bir yurttur. 5 bin 224 öğrencilik gerçekten sosyal donatıları ile çok modern bir yurdumuzdur. Her odada 4 öğrencimiz olacak. Yanında süit odalar benzeri, öğrencilerimizin ders çalışabileceği bir bölümümüz var aynı odanın içerisinde. Son sistem modern yurdumuz şu an bitime doğru yaklaşmaktadır" diye konuştu.