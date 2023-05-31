Ladik yeni pazar yerine kavuştu

Samsun'un Ladik ilçesinde yapılan yeni pazar yeri hizmete girdi. Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel , “Halkımıza verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirdik” dedi.

Ladik ilçesinin modern bir kent olması için göreve geldiği andan itibaren aralıksız çalıştığını söyleyen Başkan Nurhan Yapıcı Özel, "Halkımızın refahı ve mutluluğu için projelerimizi geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz. Tüm enerjimizi ilçemizin ve halkımızın mutluluğu için harcıyoruz" diye konuştu.

Bugün de yapımını tamamladıkları pazar yerinin açılışını yaparak ilçenin hizmetine sunduklarını anlatan Başkan Özel, "Bugün halkımızın hizmetine giren Ladik Belediyesi Kapalı Pazar Alanımızın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Yeni pazar yerinin hem pazarcı esnafının hem de ilçe vatandaşların yaşamlarına büyük rahatlık getireceğini belirten Özel, “İlçede kurdukları semt pazarının kapalı alanda kurulmaya başlaması ile esnaf ve mahalle sakinleri kış şartlarında oluşan olumsuz hava koşullarından, yaz mevsiminde güneşten ve yağmur yağışı gibi etkenlerden kurtulmuş olacaklar. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.